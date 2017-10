La Justicia europea da la razón a Galletas Gullón en un caso sobre marcas registradas en la UE

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha estimado este lunes el recurso de Galletas Gullón contra una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) que despojó a la sociedad española de sus derechos sobre dos signos tridimensionales registrados como marca de la UE por su falta de uso La EUIPO retiró a partir de julio de 2014 los derechos de Galletas Gullón sobre marcas que habían sido registradas años antes tras el recurso presentado por la sociedad británica O2 Holdings, alegando que no habían sido objeto de un uso efectivo durante un periodo ininterrumpido de 5 años (de 2004 a 2009).

En concreto, destacó que las marcas no figuraban en facturas aportadas por la sociedad palentina, no podrían asociarse a los productos indicados en las facturas, las ventas de los productos designados por las marcas no eran significativas y que la empresa no justificó un uso constante de las marcas ni demostró un uso efectivo de las mismas respecto de los consumidores finales.