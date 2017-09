Junqueras afirma que intervenir las cuentas "no impedirá" que los catalanes voten

Calcula que la medida afectará a partidas como la de Renta Garantizada e industria

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Estado "no impedirá que los catalanes voten el 1 de octubre" en el referéndum de independencia.

Lo ha explicado en un encuentro con corresponsales extranjeros, donde ha criticado que esta intervención tendrá "efectos negativos sobre el comportamiento de la economía y la cohesión social", pero no sobre la consulta.

Precisamente este lunes el Govern ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la intervención, que Junqueras asegura que no está amparada en ninguna ley y, por lo tanto, considera que es impugnable.

Junqueras argumenta que el Gobierno interviene a la Generalitat alegando motivos de estabilidad presupuestaria, y asegura que esto no tienen ningún sentido ya que la Generalitat es una administración financieramente estable.

"Están utilizando la ley de estabilidad presupuestaria --para proceder a la intervención-- y no tiene nada que ver con la estabilidad presupuestaria. Si alguna vez había estado garantizada esta estabilidad es ahora", ha zanjado Junqueras.

Junqueras ha ironizado con que, finalmente, la imagen que da el Estado es que interviene las finanzas catalanas pese a aplicar la ley de estabilidad: "No nos interviene por hacer algo mal, sino por hacerlo demasiado bien".

"El día que no me dedique a la política nadie me va a echar de menos. Y es una suerte muy grande. Te quita mucha responsabilidad de encima", ha concluido el vicepresidente.