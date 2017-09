Josep Piqué asegura que el referéndum "fracasará" y si no hay alternativa "se aplicará el artículo 155

EUROPA PRESS

El exministro Josep Piqué, junto al catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcerlona, Francesc de Carreras, ha asegurado este viernes que "el referéndum fracasará y si no dejan alternativa se aplicará el artículo 155 de la Constitución".

Así lo han señalado en la presentación del libro 'Escucha Cataluña. Escucha España', obra del exministro socialista Josep Borrell, el catedrático Francesc de Carreras, el jurista Juan José López Burniol y el también exministro Josep Piqué.

Piqué y De Carreras, dos de los cuatro autores de 'Escucha, Cataluña. Escucha, España', han señalado que "el referéndum no se celebrará, es manifiestamente ilegal, las instituciones del Estado de Derecho lo impedirán". "No habrá secesión, no hay acuerdo ni con España ni dentro de Cataluña. No lo permite ni el Derecho interno ni el internacional", ha advertido.

"En caso de que se declare la independencia unilateral de Cataluña. No dejan otra alternativa que aplicar el Artículo 155 de la Ley con todas sus consecuencias", han insistido tanto Piqué como Ce Carreras. Así insisten en que el "independentismo de ahora va a fracasar, pero si no hacemos política y no logramos remitir la tendencia de fondo, en los próximos años esta situación volverá a resurgir".

Los autores de 'Escucha Cataluña Escucha España' han transmitido que "hay que confiar en el Gobierno democrático de España, que "hará lo que tenga que hacer, y tiene las ideas claras". "El referéndum no se va a celebrar porque es ilegal y por tanto no es necesario que los demócratas se planteen si abstenerse o votar no. Y eso vale para todos. También para los que legítima y democráticamente son independentistas, pero que entienden que 'así no'".

Además, ha indicado que "la sociedad catalana sí está reaccionando, a pesar de la "espiral del silencio", y merece reconocimiento por su coraje cívico, porque no es fácil". "Es muy importante saber distinguir entre los secesionistas y el resto de ciudadanos de Cataluña que, hoy por hoy, constituyen mayoría y necesitan la solidaridad del resto de España", ha afirmado Piqué.

Los dos autores del libro han manifestado sus opiniones acerca de la situación actual de Cataluña y la manera en que se ha llegado a ella haciendo un breve recorrido por la historia de España en los últimos 37 años.

De Carreras se ha remitido a las historia para contar cómo "los nacionalistas, desde los años 80, han conseguido imponer como políticamente correcto aislar al PP". En este sentido, ha señalado que "convencieron de esto al PSC, que todavía no se atreve a hacer un frente con PP y Ciudadanos. Lo mismo sucede con las fuerzas sociales, empresarios, intelectuales, profesionales... que no son independentistas. Se había establecido una espiral de silencio, que ahora empieza a romperse".

Ambos han coincido en que "el sistema educativo y los medios de comunicación públicos se han puesto a servicio de este proyecto inconstitucional porque han sido los más susceptibles a las subvenciones".

Por su parte, Piqué ha asegurado que "el problema radica en las competencias plenas en materia de educación, que tienen los estatutos de las comunidades autónomas pero que debe estar bajo la supervisión del estado, y aquí ha habido dejación de funciones y por lo tanto la historia que se cuenta en los libros catalanes es sesgada y en algunos casos falseada".