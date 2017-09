La JUR admite que tuvo la "suerte" de que Santander pudiese comprar Banco Popular

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha asegurado este viernes que la resolución de Banco Popular fue un "logro" pero ha reconocido que tuvo "hasta cierto punto mucha suerte" porque hubo un comprador, Banco Santander, con la "voluntad y capacidad" de adquirir su cartera.

"Cuando los bancos están en un punto en el que no hay otra solución, que no va a ser capaz de pagar sus deudas cuando debe, cuando se tiene que tomar la decisión desafortunadamente no elegimos el día. Puede ser un viernes, puede ser un lunes. No puedo prometer a Elke que es la última vez que tiene que hacerlo durante la semana", ha expuesto.