EUROPA PRESS

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha afirmado que el negocio del gigante gallego en España sigue siendo "muy saludable", con crecimientos de las ventas en superficie comercial comparable ('like for like').

Durante la conferencia ante los analistas, el primer ejecutivo de la compañía propietaria de Zara ha resaltado que el grupo sigue viendo oportunidades de crecimiento en muchos mercados, entre ellos España. "El negocio en España sigue siendo muy saludable y seguimos muy activos en este mercado con importantes aperturas", ha resaltado Isla.

Pese a que Inditex no detalla en resultados trimestrales la evolución por marcas, Isla ha desatacado que Zara aporta aproximadamente las dos terceras partes de las ventas, al tiempo que ha resaltado la buena marcha de los conceptos jóvenes y en especial el desempeño de Uterqüe, Oysho y Massimo Dutti.

Inditex registró un beneficio neto de 654 millones de euros durante el primer trimestre de su año fiscal 2017-2018 (desde el 1 de febrero al 30 de abril), lo que supone un aumento del 18% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, las ventas se situaron en 5.569 millones, un 14% más, apoyadas en un "sólido desempeño operativo". A tipo de cambio constante, la cifra de crecimiento de las ventas ha sido del 12,5%.

"El trimestre se ha caracterizado por la diferenciación de las tiendas de referencia globales con aperturas relevantes y reformas", ha señalado Isla, quien ha destacado entre ellas el Zara ubicado en Paseo de la Castellana, Zara Opera de París, Zara White City de Londres, Astana (Kazajistán) o China.

El presidente de Inditex ha reiterado que no se aprecia una bajada del margen bruto, ya que de hecho ha subido 0,1 puntos porcentuales al pasar del 58,1% de las ventas en el primer trimestre fiscal 2016-2017 al 58,2% en el mismo periodo de 2017-2018. En concreto, la compañía situó el margen bruto en 3.240 millones de euros, lo que representa un 14% más.

Asimismo, Isla ha afirmado que el grupo gallego no ha llevado a cabo cambios significativos en su política de precios, que, según ha dicho, es estable en todos los mercados en los que opera.

Por último, el presidente de Inditex se ha referido a las iniciativas tecenológicas de la firma, cuyo objetivo es mejorar la atención al cliente, pero siempre sin perder de vista que lo primordial es la colección y que todo está siempre bajo el paraguas del modelo de negocio integrado de tienda física y 'online'.

En este sentido, Isla ha resaltado la evolución del despliegue de la tecnología RFID, implantada casi al 100% en Zara y se está iniciando en Massimo Dutti. La compañía prevé que en un plazo de tres años se haya completado el despligue en todas las cadenas.