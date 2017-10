Ikea exige a May claridad en torno al Brexit y dice que ha subido sus precios por la debilidad de la libra

La directora de Ikea para Reino Unido, Gillian Drakeford, ha exigido a la primera ministra británica, Theresa May, una mayor claridad en torno a la salida del país de la Unión Europea, a la vez que ha valorado positivamente el periodo de transición propuesto que permita a las empresas adaptarse a un nuevo entorno.

"Me gustaría ver algo más de claridad en relación al Brexit. Theresa May habló sobre un periodo de transición y esto es algo que consideramos beneficioso para adaptarnos a una nueva realidad comercial que nos permita ofrecer productos a los mejores precios", dijo Drakeford a Associated Press.