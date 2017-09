Hacienda pide a la Junta andaluza que "no juegue al doctor Jekyll y Mr Hyde" con críticas a una financiación que apoyó

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha solicitado a la Junta de Andalucía que "no juegue a ser el doctor Jekyll y Mister Hyde" con críticas al vigente sistema de financiación autonómica que "aprobó el PSOE" y apoyó la Administración autonómica.

"Si no hay 176 diputados, no habrá reforma del modelo de financiación autonómica porque el instrumento normativo que lo respalda es una ley orgánica. Por lo tanto, si el PSOE no está en el acuerdo con el PP no habrá reforma del modelo de financiación autonómica. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que efectivamente se pueda producir", ha asegurado.