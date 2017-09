H&M gana un 4% menos en los nueve primeros meses de su ejercicio, hasta 1.274 millones

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) obtuvo un beneficio neto atribuido de 12.191 millones de coronas suecas (1.274 millones de euros) en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, que transcurrió entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, lo que representa un retroceso del 4,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

"El sector minorista de moda está creciendo, pero a la vez se encuentra en un periodo de transición debido a la digitalización del modelo de negocio", declaró Karl-Johan Persson, consejero delegado de H&M. De hecho, apuntó que la mayor proporción de ventas se realizan ya on line.

En este sentido, el ejecutivo indicó que el marco competitivo está siendo rediseñado, con la entrada de nuevos jugadores, así como con un cambio en el comportamiento y expectativas de los clientes. "Sin embargo, las crecientes ventas on line no compensaron completamente la reducción de los ingresos en las tiendas, por lo que nuestros resultados no han estado en línea con los objetivos", explicó.