De Guindos descarta un colapso de la banca en Cataluña: "No va a haber corralito"

Afirma que la decisión de los bancos de sacar su domicilio social de Cataluña fue "razonable"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha descartado que se vaya a producir un colapso de la banca en Cataluña fruto de las tensiones políticas y ha dejado claro que "no va a haber corralito".

"Las dos principales entidades están perfectamente bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo de Garantía de Depósitos español, tienen todo el apoyo del Gobierno español", ha apuntado el ministro, que ha pedido no adelantar acontecimientos y que no se genere "ningún tipo de expectativa irracional" que, "además, no se va a cumplir".