Guindos asegura que los depósitos de Popular están garantizados y que podrá continuar con sus operaciones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los depósitos de Banco Popular están "más garantizados que antes" y que la entidad cuenta con todos los elementos para continuar operando dentro de Grupo Santander.

En este sentido, De Guindos ha destacado que la operación de compra de Popular por Santander no ha contado con ningún tipo de ayuda ni apoyo público, una situación que "no hubiera sido posible si la economía española no tuviera los pilares que tiene en este momento".