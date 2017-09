González Byass, elegida la mejor bodega española y europea del mundo

Las españolas Félix Solis Avantis y Bodegas de Familia Burgo Viejo se sitúan entre las diez mejores

González Byass ha sido elegida la mejor bodega de España y Europa en el ranking 'Top 100 Sociedades Vitivinícolas del Mundo 2017', elaborado por la World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits (WAWWJ).