González (BBVA) pide subir los sueldos del sector público para reforzar las instituciones

El presidente de BBVA, Francisco González, ha propuesto este martes acercar los salarios del sector público a los del sector privado con el objetivo de y reforzar las instituciones y atraer hacia ellas a lo "mejor del país".

En esta línea, el máximo dirigente del banco vasco ha incidido en que no se puede pedir a una persona "que aspira a la excelencia" que trabaje en el sector público por una décima parte de lo que ganaría en el sector privado. "¿Por qué no atraemos a la Administración Pública a gente excelente?", ha espetado González, que pide "no quedarse en la mediocridad".