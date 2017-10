González (BBVA) dice que "el mundo digital no permite muchos competidores"

El presidente de BBVA, Francisco González, considera que los bancos deben ser tan eficientes como los gigantes de internet (Amazon, Facebook y Google), ya que "el mundo digital no permite muchos competidores".

"Si no estás preparado para este preciso momento y no eres tan eficiente como ellos, estás muerto", señala el primer ejecutivo de BBVA en un reportaje de la revista 'The Economist' titulado 'BBVA, un banco español, se reinventa como un negocio digital'.