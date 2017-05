Gobierno recuerda a la Junta andaluza que "incumplió la regla de gasto" y niega cambio en las reglas del juego del FLA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha recordado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que aunque sí cumplió el objetivo de déficit, el Gobierno andaluz "incumplió la regla de gasto por un amplio margen", tras lo que le ha negado que haya cambiado las reglas del juego del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El Gobierno de esta forma responde a unas declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien apuntaba que había recibido el pasado jueves "de manera sorpresiva" una comunicación por parte del Ministerio en el que "cambian las reglas del juego de acceso a los mecanismos extraordinarios de liquidez", como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera, de forma que, según ha comunicado el ejecutivo de Mariano Rajoy, a partir de ahora "no habrá préstamos a tipo cero para las comunidades autónomas que hayan cumplido el objetivo de déficit".

En ese sentido, el Gobierno le ha precisado a la Junta que "en un mismo ejercicio no puede haber cambios, porque los dos fondos tienen condiciones financieras diferentes". "No es que se estén cambiando las reglas del juego, sino que no se pueden cambiar en un mismo año", han aseverado las fuentes.