El Gobierno ve "margen de negociación" con el PSOE para el techo de gasto de 2018

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno ve "margen de negociación" con el PSOE para el techo de gasto de las cuentas de 2018 y ha destacado que cree que no "va a haber dificultades desde el punto de vista de la aprobación" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

"Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones que son fundamentales para la prosperidad de los españoles, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo? No diría que esta es una puerta que no se puede abrir y estoy convencido de que el Gobierno va a intentar que el PSOE, igual que estuvo en el techo de gasto de 2017 esté en el de 2018", ha explicado De Guindos.