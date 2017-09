Gobierno aprueba esta semana los Presupuestos de 2018, con una rebaja del IRPF para las rentas básicas

Incluirán la bajada del IVA del cine, aumento del permiso de paternidad y ayudas para la guardería

No obstante, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, señaló el miércoles que "la gravedad de la situación" en Cataluña centra la actividad política y que el PNV no está dedicando "ni un segundo" a asuntos como los Presupuestos. El Gobierno tampoco se ha dirigido a ellos porque sabe que en este momento no les "preocupa" este asunto, según Esteban.