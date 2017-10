Franz Heukamp (Iese) pide "responsabilidad institucional" ante el desafío independentista

El director general del Iese, Franz Heukamp, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad institucional" por la situación política actual de Cataluña, durante el discurso de apertura del XXIV Encuentro del Sector Sanitario en el campus del IESE en Barcelona.

El director general del Iese ha afirmado que la "enorme tensión" existente entre Cataluña y España "hace sufrir a mucha gente" cada día. Según comenta Heukamp, la incertidumbre, que está llevando a las empresas a aplazar sus decisiones de inversión, sostenida en el tiempo, "podría intensificar los daños ya producidos en la economía". A consecuencia, "prolongaría los efectos negativos" de una crisis que España "aún no ha superado", afectando especialmente, "a los más débiles".

En este punto ha insistido en que la situación "requiere de una altísima responsabilidad por parte de todos" y que "es importante que cada uno la ejerza desde su ámbito", ya sean legisladores, jueces, gobernantes, etc., ya que, recalca Heukamp, "España no se puede permitir entrar en una nueva crisis" cuando aún no ha superado la anterior.