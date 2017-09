Fomento dice que la propuesta de Navarra "es inasumible porque no garantiza las obras del TAV"

El Ministerio de Fomento ha manifestado que la propuesta que le ha formulado el Gobierno de Navarra para el corredor ferroviario "es inasumible porque no garantiza las obras del tren de alta velocidad".

Sin embargo, el Gobierno foral ha trasladado a Fomento que "no está en condiciones de cumplir con estas premisas, en particular que no va a consignar ninguna partida presupuestaria para 2018, lo que supondría inevitablemente que no se ejecutara obra de la alta velocidad en ese año", ha añadido el Ministerio.