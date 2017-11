Fernández Ordóñez: "Sí me dí cuenta de la burbuja y de su coste, pero no de las dos crisis"

El gobernador del Banco de España entre los años 2006 y 2012, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha asegurado que sí llegó a detectar la burbuja inmobiliaria y de crédito de España, pero no las dos crisis económicas, la derivada por la crisis financiera internacional y la posterior crisis del euro, "dos recesiones de caballo", ha resumido, que causaron, según sus palabras, "un batacazo de narices".

"Sí que me di cuenta de la burbuja y del coste que iba a significar en todo el desapalancamiento, pero no vi notar la primera ni la segunda recesión. No las vi, pero ahí están", ha manifestado durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.