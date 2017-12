Feijóo reclama "transparencia" sobre la financiación del País Vasco, mayor que la del resto, y rechaza quitas de deuda

El presidente de Galicia, Albero Núñez Feijoó, se ha mostrado este miércoles contrario a condonar deuda de las comunidades autonómicas, como ha propuesto el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, y ha reclamado "transparencia y claridad" en el cálculo del cupo vasco, pues considera que Euskadfi recibe más financiación por habitante que el resto de comunidades.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, durante el acto de conmemoración de la aprobación de la Constitución, el presidente gallego ha reflexionado, acerca de la posibilidad de que se condone la deuda de que "si los que no pagan al final salen beneficiados, existe un riesgo: que no pague nadie". "Y si en un país no paga nadie, ese país no funciona", ha apostillado.