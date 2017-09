Empresarios andaluces rechazan la "deriva nacionalista" de Cataluña y piden unidad

EUROPA PRESS

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha rechazado la "deriva nacionalista" que se está registrando en Cataluña con la convocatoria de referéndum, ante lo que ha pedido que "se cumpla con la legalidad" y ha pedido "unidad de todos los partidos y de toda la sociedad civil", tras lo que considera que una nueva financiación autonómica puede ser un "bálsamo" ante la situación.

En una entrevista con Europa Press, González de Lara considera que la situación de Cataluña "está generando enorme incertidumbre, inquietud y preocupación en toda España" y ha asegurado que como presidente de los empresarios de Andalucía se suma al frente "constitucionalista" que manifiesta su "temor" de que esta "deriva nacionalista a ninguna parte" genere "más inquietud y mayor incertidumbre".

Para González de Lara, "hay que pasar de ser mayoría silenciosa y que la sociedad civil española se desperece, también los empresarios", apostando por la unidad de los demócratas, puesto que "no sólo es un problema político, sino también social y de legalidad".

"Los empresarios andaluces ayudaremos a que el referéndum no se celebre, simplemente porque apostamos por la legalidad, por alinearnos con la Constitución, con secundar al Gobierno de manera clara y diáfana, porque el Estado está haciendo lo que debe", ha aseverado el presidente de la CEA, quien secunda al Gobierno central y reclama unidad de acción a los partidos políticos y toda la sociedad civil "y lograr el restablecimiento en Cataluña de los principios de libertad, justicia y seguridad jurídica".

Ha dejado claro que "algunos están al margen de la legalidad, y no se puede ser democrático cuando se hace algo ilegal".

Tras recordar el más de millón de andaluces que viven en Cataluña, González de Lara ha insistido en que "es el momento de que la sociedad civil también se articule".

No obstante, el dirigente empresarial no cree que se vaya a producir "en ningún momento" la independencia de Cataluña "pues existen suficiente resortes dentro del ordenamiento jurídico vigente y la Constitución para no llegar a eso", pero ha reconocido que "el mero anuncio y el mero reto institucional, el propio esperpento político y jurídico que se está viviendo esta generando incertidumbre, que es el peor enemigo de la economía y el desarrollo".

A su juicio, "si existe una situación de deriva y esperpento, el consumo en Cataluña y la inversión se puede paralizar", tras lo que ha recordado la importancia de Cataluña dentro de España, pues representa el 19 por ciento del PIB nacional.

Por ello, ve necesario que haya "diálogo y mano tendida y que se busque y reconsidere la manera para buscar soluciones políticas e institucionales, pero, eso sí, todo dentro de la legalidad". "Hay una gran diferencia entre lo que puede ser una reivindicación discutible o indiscutible y lo que es romper la baraja y decidir ir por libre, echando un pulso al Estado y generar una situación de caos político y social, que no conduce a ninguna parte".

González de Lara ha pedido "estar muy unidos" y ha insistido en que "sólo cabe alinearse con la Constitución y el Gobierno central y reclamar unidad de acción a los partidos políticos y la sociedad civil y empresarios", para lograr de esta forma "recuperar la normalidad, abrir todas las fórmulas de negociación que sean precisas, recuperar el 'status quo' que todos deseamos".

"El mejor antídoto contra el radicalismo independentista es establecer esos vínculos de convergencia de siempre con Cataluña y que quizás en los últimos años se han tensado más de la cuenta y buscar modelos de entendimiento donde haya un modelo y un sistema de financiación equilibrado y solidario entre territorios que pueda ayudar", ha aseverado.

Ha apuntado que "si detrás hay cuestiones económicas, si hay que abordarlas, que se aborden". En ese sentido, ha recordado que el nacionalismo catalán, "igual que todos los nacionalismos, siempre tiene un "bálsamo, que es el dinero", por lo que se puede "buscar el equilibrio de ciertas cuestiones que pueden estar justificadas, que se hable y para eso hay espacios dedicados al modelo de financiación, donde con naturalidad cualquier comunidad puede hacer su planteamiento, desde las zonas forales a las más perjudicadas".

Por ello, insiste en que exista "diálogo, sentarse con propuestas constructivas, no caminos sin retorno ni huidas hacia adelante, pues incluso teniendo justificación en el fondo, las formas les hace perder cualquier credibilidad". "No sólo basta con decir que se es democrático, para ser democrático y decir a los ciudadanos que vayan a las urnas, primero debe cumplir la ley, y si no se cumple la ley, no se puede ser democrático, y se entra en un bucle falso, en una dialéctica que sólo lleva al radicalismo, y con eso nunca estamos de acuerdo", ha aseverado.

A su juicio, "son muchos los lazos entre Cataluña y España y buscar el dialogo, pero aplicando el peso de la ley y el ordenamiento jurídico vigente".

SITUACIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN CATALUÑA

González de Lara considera que los empresarios en Cataluña "se han posicionado con claridad", pero ha recordado que "no es fácil ser contundente en Cataluña", donde "hay situaciones de tensión y que incluso pueden tener consecuencias, pues una mayoría parlamentaria, que no es mayoría social, se considera legitimada para hacer y deshacer".

"Es muy complicado, como ocurría en País Vasco con situaciones indeseables con los radicales, y no es fácil pronunciarse ni hablar", ha reconocido González de Lara, para el que "aunque algunos pueden pensar que los empresarios catalanes deberían ser más contundentes, creo que han hecho lo que han podido, teniendo en cuenta la situación enrarecida y la inercia hacia la fractura social". "En muchos lugares de Cataluña existe mucha tensión y esa tensión también existe en el seno de las empresas, las cuales deben mirar por su rentabilidad y estabilidad", ha agregado.

González de Lara ha rendido tribuyo a las fuerzas políticas que en Cataluña mantienen una posición "valiente y contundente de defensa de la Constitución", esto es, los parlamentarios de PP, Ciudadanos y PSC "que han sabido demostrar la lealtad a la Constitución y al cumplimiento de la legalidad".

Asimismo, considera que la CEOE y Cepyme "mantiene planteamiento absolutamente alienados con la Constitución, de respeto a la unidad del Estado".

"NACIÓN DE NACIONES"

Por otro lado, preguntado por el concepto de 'nación de naciones' lanzado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, González de Lara reconoce que no comprende ni entiende dicho concepto y cree que "no ha usado un término afortunado", y supone "una expresión que perjudica su discurso".

"Existe una nación que es España, lo demás serán comunidades autónomas y territorios, con más o menos singularidad e historia", ha añadido González de Lara, quien cree que Sánchez "se ha dejado cautivar por la retórica, que le ha llevado a un bucle de donde no sale".

Considera que el líder del PSOE "habrá querido decir que existe una realidad de singularidades y territorios muy diferentes en España, cada una de ellas son distintas", de manera que "quizás el término no sea el más afortunado; ha intentado buscar un espacio propio y en esa búsqueda se buscan eslóganes que no siempre son afortunados, pero no creo que haya mala intención".

En ese sentido, ha recordado que "hasta el momento el PSOE está demostrando sensatez respecto a la unidad con el Gobierno".

"Sólo cabe defender la Constitución, apoyar al Gobierno central y la unidad y que la justicia actúe con libertad, con vistas a restablecer los principios que se ven vulnerados en Cataluña que ponen en entredicho la libertad de los ciudadanos, que tienen que estar obligatoriamente en una posición y si no pueden estar enmarcados socialmente".