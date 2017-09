Dirección de La Naval negocia con armadores la conclusión de los buques "dentro o fuera" del astillero

Los sindicatos temen que Murueta e Ingeteam nombren en la junta de mañana un administrador "de parte" para "encubrir" su responsabilidad

La postura en ese sentido de los sindicatos presentes en el comité es que la finalización de esos barcos "se haga sí o sí". Lo que "nadie pretende es crear un problema jurídico mientras tengas que sacar los barcos" siempre y cuando, prosiguen las fuentes consultadas, dar el visto bueno a una construcción fuera del astillero no comporte "ninguna responsabilidad jurídica hacia los sindicatos".

A juicio de González, se trata de "un tema bastante complejo porque ahí entran abogados, que lo están mirando, porque legalmente no se sabe si los barcos pueden salir o no del astillero". En ese punto ha indicado que, por su parte, van a aparcar cualquier pronunciamiento "hasta que la dirección tenga una respuesta clara que darnos sobre qué es lo que quieren hacer legalmente con los barcos".

En todo caso, las fuentes sindicales conocedoras de la negociación consideran que "nuestro ideal sería terminar los barcos dentro. Pero si no pudiera ser dentro, estaríamos dispuestos a contemplar otras opciones siempre y cuando se pusieran todas las partes de acuerdo".

Velado ha afirmado no tener "tan claro" el anuncio hecho público ayer por la actual dirección de nombrar un consejo profesionalizado y no un administrador único.

El responsable sindical ha expresado su "temor" a que se opte por el administrador único porque este "pudiera ser de parte, ya que, de alguna manera, y a fin de cuentas, la responsabilidad de lo ocurrido con la gestión en estos 10 años es de Murueta e Ingeteam, y no queremos que quien nos ha llevado a esta situación, ponga a alguien para encubrir o evadir su responsabilidad todo este tiempo".

También ha expresado su convicción de que no va a aparecer "ningún nuevo posible comprador ni nadie" antes del 7 de octubre, fecha límite que vence el preconcurso. "El único que ha enseñado 'la patita' ha sido Del Dago, pero no sabemos si a partir del 7 este hombre de verdad va a continuar con esa voluntad que dice tener de controlar el astillero o no", ha dicho.