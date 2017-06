La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado las medidas propuestas por Ciudadanos y el PSOE para atajar el fraude fiscal, entre las que destacan instar al Gobierno a efectuar una revisión de la lista de paraísos fiscales, incluyendo a países que no estén colaborando "de forma efectiva" con la Agencia Tributaria, y una batería de sanciones para atajar estas prácticas.

La iniciativa, una proposición no de ley propuesta por la formación naranja y finalmente pactada con el PSOE, ha sido respaldada además por Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís. Por el contrario, el PP y el PDeCAT han optado por abstenerse.

A estas últimas se les exige que informen de sus titulares últimos a la Agencia Tributaria, tanto en los casos de posesión de inmuebles en España, activos financieros o cuando repartan dividendos o reembolsen capital. Si no lo hacen, propone revocar el Número de Identificación Fiscal (NIF) y, como consecuencia, el inmediato bloqueo de las cuentas bancarias y la inscripción de cualquier operación en el Registro de la Propiedad respecto a los bienes inmuebles de los que sea titular.

Respecto a las empresas que operen en España, el Congreso reclama que las entidades financieras y grandes empresas --las que superen un volumen de actividad de seis millones de euros-- estén obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria de cualquier operación que tenga como origen o destino una entidad domiciliada en un paraíso fiscal. En caso de que éstas no informen de dichas operaciones, exige su exclusión de toda contratación con la administración pública.

En su exposición, Ciudadanos señalaba como "inadmisible que no se exija a los titulares de bienes y valores ubicados en Depósitos Francos su declaración explícita en la declaración de bienes en el extranjero", conocida como el Modelo 720.

No exigir la declaración de obras de arte, lingotes de oro, joyas, efectivo no depositados en cuentas, siempre que no generen rendimientos supone, a juicio de Ciudadanos, una "vía abierta al fraude y a la evasión": "Es un escándalo que debe concluir".