La CNMC autoriza la venta de la filial hotelera de Sabadell a Blackstone por 631 millones

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la venta de la filial hotelera de Banco Sabadell, HI Partners, al fondo de inversión estadounidense Blackstone por 630,73 millones de euros.

En concretó, la operación, que se cerró el pasado 17 de octubre y con la que Sabadell obtiene una plusvalía neta de 55 millones de euros, consistió en la venta del 100% del capital de la plataforma de gestión hotelera HI Partners Holdco Value Added a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.