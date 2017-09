Brian Acton, cofundador de WhatsApp, deja la compañía

Brian Acton, cofundador del servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook desde 2014, anuncia su salida de la compañía después de ocho años para iniciar un "nuevo capítulo en su vida" relacionado con una organización sin ánimo de lucro.

"Me siento muy afortunado por tener la flexibilidad para emprender nuevos riesgos y concentrarme en lo que me apasiona, por lo que he decidido enfocarme en actividades sin ánimo de lucro relacionadas con la tecnología y las comunicaciones", apuntó.