Aristóbulo de Juan dice que la situación de Popular fue "claramente una insolvencia"

Echa de menos la "autocrítica" por parte del actual equipo gestor del Banco de España en su informe sobre la crisis financiera

De Juan, para quien "el exceso de liquidez es el opio del banquero", ha manifestado que no le gustan las fusiones entre bancos, dado que una de las grandes preocupaciones de los reguladores son las entidades sistémicas y las concentraciones lo que hacen es "empujar la creación" de este tipo de bancos. "A mí me preocupa la supervisión. Si (el banco) es muy grande, no supervisas bien, no puedes", ha apuntado.