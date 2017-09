(Ampl.) El Senado aprueba el proyecto de ley de contratos del Sector Público

El Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Contratos del Sector Público, tras haber introducido la semana pasada tres enmiendas, por lo que continuará su tramitación volviendo de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

El Pleno del Senado no ha incorporado ninguna enmienda parcial nueva, después de que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta introdujese la semana pasada tres enmiendas al proyecto de ley, con lo que modificó el articulado original de la norma, para que prevalezcan los convenios colectivos que marque la ley (actualmente convenios empresariales en su mayoría), priorizando así los contratos del sector público con las compañías con convenios de empresa pactados, frente a los sectoriales.

En concreto, se estima que el conjunto de contratos del sector público supone aproximadamente un 20% del PIB nacional. Martínez ha insistido en que no se pretende "prejuzgar la bonanza del convenio de empresa o del sectorial, sino que, a las empresas contratadas, se les exija el convenio que legalmente sea aplicable".

"Existe un amplio consenso entre todos sobre qué debe ser la contratación pública pero que, sobre todo, es una muestra de que los políticos no sólo confrontamos y discutimos, sino que también somos capaces de dialogar, de buscar encuentros y de aportar soluciones conjuntas a los problemas que realmente preocupan a los españoles", ha agregado.

Por su parte, Fernández ha explicado que el Senado no modificará el texto del Congreso, salvo con la incorporación de tres enmiendas del PP que se plantean por razones de seguridad jurídica, para que el texto no entre en contradicción con la actual legislación, ya que la Cámara Alta ya ha aceptado más del 90% de las enmiendas que allí propusieron el resto de grupos y "no queremos renunciar a ese amplio acuerdo".