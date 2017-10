(Ampl) Sabadell vende su plataforma de gestión hotelera por 631 millones y logra una plusvalía de 55 millones

Banco Sabadell logrará una plusvalía neta de 55 millones de euros en sus resultados anuales tras vender su filial HI Partners, especializada en inversión y gestión hotelera, por 630,73 millones de euros a Blackstone, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la sociedad filial del banco Hotel Investment Partners ha vendido las acciones representativas del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group.