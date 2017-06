(Ampl.) Roldán (AEB) ve "necesaria" la transparencia tras los procesos de resolución de bancos

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que "es necesario que se dé" la transparencia después de acometer un proceso de resolución sobre un banco, como ha sido el caso de Popular.

"Tenemos que dotar de la máxima transparencia a todos los procesos de resolución. No 'ex ante', pero sí 'ex post', en los informes de los asesores para la valoración, es necesario que se dé", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).