(Ampl) La JUR permitirá un acceso parcial al informe de Deloitte sobre Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) permitirá a Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, el acceso parcial al informe de Deloitte y a otros documentos relacionados con la resolución de Popular.

El Panel de Recurso no precisa qué partes deberán seguir siendo confidenciales, aunque este acceso parcial permitirá conocer numerosos datos, informaciones y predicciones del informe elaborado por Deloitte, incluidas sus conclusiones y los rangos económicos de su valoración.

Desde la decisión del resolver Popular el pasado 7 de junio, se han presentado más de 40 recursos de diversa naturaleza ante en Panel de la JUR. En al menos 34 de ellos, el órgano no se ha pronunciado sobre el fondo y no los ha admitido al entender que estaban formulados incorrectamente, o que tenían por objeto cuestiones que no eran de su competencia.