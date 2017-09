(Amp)La política no convencional del BCE aportó 1,7 puntos al PIB español en tres años y redujo 1,9 el déficit

España habría ahorrado en pagos por intereses de la deuda en torno a un punto del PIB, unos 10.000 millones

La política monetaria no convencional del Banco Central Europeo (BCE) aplicada desde el año 2014 aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB de España hasta el ejercicio 2016 y contribuyó a reducir en 1,9 puntos porcentuales el déficit público en ese periodo.

Así figura en un artículo analítico sobre el impacto de la política monetaria no convencional sobre las finanzas públicas de la Unión Económica y Monetaria (UEM), publicado este jueves por el Banco de España, en el que realiza estos cálculos sobre el efecto del programa de compras del BCE sobre el PIB, el déficit, los tipos de interés de deuda y los pagos por intereses de la deuda, tanto en España como en la UE.

En concreto, estas medidas no convencionales del BCE aportaron una décima al crecimiento de España en 2014, nueve décimas en 2015 y otras siete en 2016, acumulando 1,7 puntos porcentuales en esos tres años.

En detalle, la política monetaria no convencional del BCE ayudó a reducir el déficit una décima en el año 2014, en ocho décimas al año siguiente y en un punto porcentual en 2016.

Según el análisis, desde el comienzo de la nueva fase expansiva de la política monetaria no convencional, en junio de 2014, hasta finales de 2016, los tipos de emisión de la deuda al plazo de cinco y diez años se redujeron en unos 110 y 120 puntos básicos, respectivamente, en los casos de Alemania, Francia e Italia, cerca de 150 y 160 puntos para España, y algo más de 120 y 140 puntos para Bélgica.

No obstante, el Banco de España explica que, en general, los movimientos de los tipos de interés, y en particular los de largo plazo, responden a factores de distinta índole, por lo que "no se puede atribuir el reciente descenso observado en los tipos de interés de largo plazo de la UEM solo a la política monetaria".