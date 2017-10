(Amp) Montoro espera que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos para 2018 "en las próximas semanas"

"Si no presentan unos PGE y no podemos presentar leyes porque afectan a los PGE, ¿qué hacemos aquí 350 diputados?", pregunta Podemos

"No vamos a cejar para que llevemos adelante esa negociación y en las próximas semanas podamos presentar un proyecto de Presupuestos que, si no estuviera aprobado para el 1 de enero, no tarde en estar aprobado para las primeras semanas del año 2018 y, de esa manera, sus efectos serían los menos perturbadores posibles", ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.