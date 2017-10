(Amp.) CaixaBank llama a la tranquilidad y dice que las cuentas de clientes están seguras en Cataluña y fuera

Gortázar admite impacto "negativo moderado" en los depósitos que ya se ha revertido y cree que el 'boicot' "no ayuda a la convivencia"

Según el consejero delegado, "ha habido también preocupación de clientes por abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña", algo que se ha extendido a todo el sector, no particularmente a CaixaBank, ha puntualizado, y aunque los clientes "son libres de abrir cuentas y cambiar saldos", ha querido dejar claro que "no hay necesidad de hacerlo".

De hecho, él mismo ha comentado que tiene su patrimonio financiero en la sede de la Diagonal de Barcelona. "Y no voy a trasladar la cuenta de CaixaBank de Barcelona a València o Madrid", ha asegurado Gortázar.

NO AÑADIR MÁS LEÑA AL FUEGO

"Obviamente la situación actual no es buena para la economía, la inestabilidad no es buena para la economía en ningún caso", ha reconocido, pero el impacto de la situación catalana dependerá de su duración. "Estamos todavía en octubre y no es lo mismo si se prolonga muchos meses que si es una situación puntual".