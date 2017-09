(Am)Justicia europea reconoce el derecho a aplazar vacaciones no disfrutadas que el empresario se negó a pagar

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Evgeni Tanchev, ha dictaminado que un trabajador que no ha disfrutado de todas o parte de sus vacaciones anuales porque el empresario se negaba a retribuirlas podrá aplazar este derecho hasta que tenga la oportunidad de ejercerlo.

En concreto, el abogado general responde al caso de un ciudadano británico que trabajaba por cuenta propia como vendedor de una empresa y al que no se le retribuían las vacaciones que disfrutara. Tras ser despedido, el trabajador denunció a la empresa ante la Justicia británica y pidió la retribución de las vacaciones a las que había tenido derecho pero que la empresa no le concedió.

Por eso, Tanchev concluye que "si un trabajador no disfruta de la totalidad o de parte de las vacaciones anuales a las que tiene derecho (...) en circunstancias en las que lo habría hecho de no haber sido porque el empresario se negaba a retribuir cualquier período de vacaciones disfrutado, podrá alegar que se le ha impedido ejercer su derecho a disfrutar de las vacaciones retribuidas y aplazar por tanto ese derecho hasta que tenga oportunidad de ejercerlo".

La única excepción se produce cuando las vacaciones coinciden con procesos de incapacidad temporal (IT). En este supuesto, la normativa española permite el disfrute de las vacaciones en un momento posterior al de su devengo --en caso de IT derivada de embarazo, parto o lactancia natural, con posterioridad al año natural al que correspondan y, en caso de IT por contingencias distintas, una vez finalizada la incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses partir del final del año en que se hayan originado--.