Álvarez hará "todo lo posible" para que UGT "no se fragmente" y no se plantea la hipótesis de la independencia

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que hará "todo lo posible" para que el sindicato "no se fragmente" tras el 1 de octubre y así la central "siga siendo un instrumento al servicio de los trabajadores en Andalucía y en Cataluña", tras lo que ha criticado que el asunto del referéndum de Cataluña "se ha tratado con frivolidad y excesivo partidismo".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Álvarez ha apuntado que UGT "no ha contemplado ni va a estudiar ningún escenario que contemple la independencia de Cataluña ni de ninguna otra comunidad" y considera que "no es razonable" el hecho de que "en la actual situación entremos a hacer estudios sobre los efectos, cuando tendría muchas variables y sería difícil".

"En definitiva, no hay estudios que permitan visualizar ese flujo y obtener una cuenta de resultados", ha añadido. A su juicio, "es una estupidez situar esos parámetros como un elemento de debate, cuando en estos momentos no está en la agenda".

"Qué pena vivir en un país que no es capaz de abordar el debate territorial; es la primera vez que tenemos oportunidad de debatir a fondo temas territoriales y no es capaz de hacerlo", ha aseverado el dirigente sindical, quien ha recordado que España "es un país que nunca ha podido discutir sobre el encaje territorial, porque siempre ha aparecido un general que nos obligaba a dejarlo de lado, y ahora tenemos 40 años de democracia".

A su juicio, "España se mira y se quiere como es, diversa, plural y con más de una lengua, y eso nos debería enriquecer, pero no ocurre por razones espurias, cuando no hay que confundir las necesidades en todas las comunidades autónomas con intentar situarlo con agravios entre unas y otras".

"No me gustan que me digan lo que tengo que hacer, y tanto UGT como CCOO son sindicatos mayoritarios, por lo que ellos deben marcar la pauta, no los partidos políticos ni ninguna organización sindical minoritaria", ha aseverado Álvarez, quien considera que UGT y CCOO "aportan el punto de equilibrio y sensatez".