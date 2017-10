Aerocas deteriora el valor de los activos y la Generalitat capitalizará su deuda ampliando capital

La sociedad pública promotora del aeropuerto de Castellón, Aerocas, ha aprobado la formulación de las cuentas anuales de 2016, que "normalizan la situación" al reflejar "de forma fiel" el valor patrimonial de la sociedad y asumir el criterio de los auditores.

Como prueba de ello, ha indicado que las cuentas de 2014 y 2015 "se formularon sin la opinión de los auditores, que advirtieron de forma reiterada que no reflejaban de forma fiel la realidad al no contemplar el deterioro del inmovilizado". Por tanto, "eran una ficción, ya que el activo estaba sobredimensionado y los anteriores gestores no lo ajustaron para no incrementar las pérdidas".