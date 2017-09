ATA señala que tres de cada diez potenciales emprendedores no llegan a serlo por las "trabas" burocráticas

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado este lunes que tres de cada diez potenciales emprendedores en España no llegan a serlo por las "trabas y trámites" que se encuentran por el camino en su obligada relación burocrática con la Administración Pública.

Además, según ha subrayado, la futura Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, que se encuentra en el Senado y que entrará en vigor previsiblemente a primeros de noviembre, incluye la eliminación de algunas de las trabas que desde ATA se venían solicitando, como es la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año y no dos, como en la actualidad.

También se recoge en la futura Ley que los autónomos solo paguen por los días que han trabajado, en el mes de alta o de baja, y no tengan, como hasta ahora, que pagar el mes completo, y también se devolverá de oficio el exceso de cotización de los autónomos en pluriactividad, sin que sea éstos los deban solicitar su devolución, además de que se reducen los recargos de la Seguridad Social a la mitad, del 20 por ciento actual al diez por ciento en el primer mes, en caso de pago de la cuota con retraso.

No obstante, Amor ha indicado que aún quedan trabas por resolver y que van surgiendo, como es la intención de adelantar el modelo 347 a enero, detallando que el modelo 347 resume cada año la totalidad anual y trimestral de las operaciones con terceras personas de más de 3.005,06 euros.

En este sentido, el presidente de ATA ha avisado que adelantar a enero la obligación de presentar el modelo 347 "complica la vida a los autónomos", porque en enero ya hay muchas obligaciones con Hacienda que atender, pues se presentan los resúmenes anuales de IVA, por ejemplo, y añadir un nuevo modelo a ese mes no hace más que poner "más trabas a los autónomos y a sus gestores y asesores".

Además desde ATA van a demandar que la Administración tiene que contestar al autónomo en un plazo máximo de 60 días, plazo idéntico que tiene el autónomo cuando desde la Administración se le quiere algún tipo de documentación, y en el caso de no contestar, que el silencio administrativo sea considerado como positivo y no, como hasta ahora, que el no contestar se entiende como negativo.