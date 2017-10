ATA propone incentivos para que los autónomos coticen más pero no tributar en función de sus ingresos

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha defendido este miércoles en el Congreso un sistema de incentivos para conseguir que los autónomos aumenten su base de cotización, pero rechazando un sistema de tributación en función de su nivel de ingresos.

En todo caso, sí que ha expresado la necesidad de que los autónomos aumenten su base de cotización ya que, ha asegurado, un 80% lo hace por la base mínima por la incertidumbre que conlleva el trabajo por cuenta propia, pero también por desconocimiento. Por ello, aboga por que los que por su nivel de ingresos se lo puedan permitir coticen más, y que los que no pueden, coticen menos.

Para los que no puedan elevar su base de cotización, el presidente de ATA ha propuesto aplicar los tipos mínimos del régimen de autónomos agrarios (el 18,75% + 3,3%) a aquellos que ingresen más que el salario mínimo pero no lleguen a la base mínima, y a los que no lleguen al salario mínimo una tarifa plana de 50 euros de dos años prorrogable a otros dos.