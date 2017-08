ATA cree que el adelanto de entrega del 'modelo 347' es "una nueva traba" para los autónomos

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) cree que el adelanto de entrega del 'modelo 347', información que resume cada año la totalidad anual y trimestral de las operaciones con terceras personas de más de 3.005,6 euros, es "una nueva traba" para los autónomos.

Para ATA, el adelanto del 'modelo 347' supone una compresión de las obligaciones de los autónomos ante Hacienda en muy poco tiempo y las añade en un mes de "máximo trabajo". Además, la federación cree que Hacienda no tiene en cuenta la carga de trabajo que supone para los autónomos que no cuentan con departamentos de administración que se encarguen de estas labores.

En esta línea, ha asegurado que no es que no se deba adelantar, es que "ya se adelantó de marzo a febrero y ahora parece que se va a adelantar a enero", lo que, según Amor, "no permite preparar bien toda la documentación". "No entendemos los beneficios que pueda tener este cambio, pero sí los perjuicios", ha aseverado.