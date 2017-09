Sufrió acoso por su sobrepeso y ahora se ha convertido en modelo

La joven, que ha contado su historia en televisión, ha relatado que siempre ha sido muy abierta a pesar de haber sido acosada por sus compañeros entre los doce y dieciocho años. Las vejaciones sufridas en la escuela la llevaron a imponerse una dieta muy restrictiva en la cual casi no podía ni comer, pero la joven empezó a no sentirse bien. Por lo que volvió a los mismos hábitos y en 2015 aumentó su peso, lo que la hizo volver a sentirse desanimada.

“La comida era mi peor enemigo. No me sentía bien y no era del todo feliz.” , aseguró la joven.