No comprobar el boleto de la lotería casi le cuesta 10 millones de euros

Natalia Vlásova estuvo a punto de tirar su boleto de lotería rusa premiado con más de 10 millones de euros. La televisión había estado preguntándose durante semanas por el paradero del afortunado y ella había visto, incluso, esta noticia, pero no se había dado cuenta de que se trataba de ella misma.

La mujer ha contado que sí que comprobó el billete, pero no lo hizo ella. En su lugar, mandó a su nieta, quien no debió hacerlo correctamente y dijo a su abuela que no le había tocado nada.