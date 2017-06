“Fui acosado e intimidado cuando era niño, y como escape me gustaba sumergirme en las películas de fantasía como Laberinto y La Historia Interminable, así como otros cuentos de fantasía,” dijo Luis Padron a medios argentinos . “Con el tiempo las cosas cambiaron, comencé a caerles bien a los adolescentes mayores porque era único, y eso es lo que me animó a empezar a convertir lo que sentía en el interior, en una realidad. Empecé con cosplay pero no era suficiente, quería cambiar para convertirme en mi propia percepción de la belleza”.