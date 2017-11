¿Un guepardo vagando por las calles de Pensilvania?

La Policía de Reading, del condado de Berks, en Pensilvania, alertó a la Liga de Rescate Animal de la presencia de un guepardo por las calles de la ciudad. Sin embargo, cuando el equipo llegó descubrieron que no era tal especie.

No obstante, el animal tenía una apariencia de, lo que puede dar lugar a la confusión. Desde el refugio , dudaron en determinar si se trataba de un, un gato africano salvaje, o un, un híbrido entre el primero y uno doméstico.

Expertos locales y nacionales no dudaron en clasificar al animal como un serval por su gran tamaño y manchas. Esta especie es ilegal en el condado a no ser que se disponga del permiso correspondiente, que conlleva dos años de entrenamiento y, de hecho, el gato no tenía microchip.