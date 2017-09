Jenna Dewan Tatum se deja maquillar por su hija de cuatro años y este es el resultado

“Él me prefiere sin maquillaje. Hace que sea fácil para mi.”, afirmó, la mujer del actor estadounidense, durante el evento “Aromas de uno mismo” celebrado durante la

“Ella hizo un contorno. Estaba en el sitio correcto. Es algo realmente increíble. Lo llama “estilo libre.”, comentó Dewan con orgullo. “Ella me dice, ‘Mami, déjame que practique el estilo libre’, y le he dicho que vale. Tiene un gran sentido de la creatividad y yo lo fomento.”

“Me encanta la belleza, a mi madre también le encantaba la belleza. Nunca nadie nos ha juzgado por eso.”, ha dicho la actriz. “Debemos dejar de avergonzarnos y de juzgar en general. Las mujeres que usan maquillaje dicen que debes usar maquillaje. Las personas que no se maquillan dicen que no debes maquillarte. Simplemente se tú misma. Si te gusta, genial y si no, bien.”, ha añadido.