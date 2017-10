4 tips para encontrar el amor en el trabajo

CHANCE

El trabajo es uno de los lugares donde más tiempo pasamos a lo largo de nuestra vida, los compañeros se vuelven tus confidentes y ¿por qué no pueden llegar a ser algo más? Para ayudarte a lanzarte a ese compañero que tanto te gusta, nos hemos puesto en contacto con María Garay, experta en dating coach de Meetic, para darte unos sencillos tips para que flirtear en la oficina sea mucho más sencillo: MIRADAS Y SONRISAS QUE DICEN MUCHO Cada día llegas a la oficina y no puedes evitar comprobar con disimulo si ya está en su sitio. Un buen comienzo para romper el hielo puede ser intercambiar sonrisas y miradas (siendo lo más natural posible). Los datos lo avalan y es que, seis de cada diez solteros españoles lo primero que se fijan al ver a otra persona es en los ojos y para un 45% los labios despiertan la sensualidad. Eso sí, no te muestres demasiado ansioso/a porque puede que le espantes y todas tus ilusiones se vean frustradas.

El trabajo es uno de los lugares donde más tiempo pasamos a lo largo de nuestra vida, los compañeros se vuelven tus confidentes y ¿por qué no pueden llegar a ser algo más? Para ayudarte a lanzarte a ese compañero que tanto te gusta, nos hemos puesto en contacto con María Garay, experta en dating coach de Meetic, para darte unos sencillos tips para que flirtear en la oficina sea mucho más sencillo:

MIRADAS Y SONRISAS QUE DICEN MUCHO

Cada día llegas a la oficina y no puedes evitar comprobar con disimulo si ya está en su sitio. Un buen comienzo para romper el hielo puede ser intercambiar sonrisas y miradas (siendo lo más natural posible). Los datos lo avalan y es que, seis de cada diez solteros españoles lo primero que se fijan al ver a otra persona es en los ojos y para un 45% los labios despiertan la sensualidad. Eso sí, no te muestres demasiado ansioso/a porque puede que le espantes y todas tus ilusiones se vean frustradas.

BUSCA OPORTUNIDADES PARA UN PRIMER CONTACTO

Provoca un encuentro inesperado para entablar cualquier tipo de conversación, no importa que sea corta, tiempo al tiempo. La entrada en el ascensor, la fotocopiadora o la hora del almuerzo pueden ser momentos idóneos.

DEMUESTRA TU INTERÉS, ¿TE APETECE TOMAR UN CAFÉ?

El 20% de las solteras españolas aseguran que debido al tiempo que pasan en el trabajo no tienen tiempo para tener citas, ¡perfecto! si Mahoma no va a la montaña... Utiliza tu tiempo del desayuno o del almuerzo para mostrar tu interés e invitarle a un café. Intenta no sacar temas del trabajo y aprovecha el tiempo para saber más sobre sus gustos y sus aficiones, esto ayudará a conoceros mejor y a encontrar terrenos en común.

RECUERDA QUE TIENES SU EMAIL

Trabajáis en la misma oficina y obviamente tienes su email. Aprovecha, siempre que las reglas de la oficina lo permitan, para mandar un correo informal y seguir la conversación que iniciasteis en el café, enviarle la canción que comentasteis o una lista con recomendaciones de series y películas, o quizá para proponerle... ¿tomar algo a la salida del trabajo?

Tres de cada diez solteros conocen a gente interesante, pero por miedo a ser rechazados no les proponen tener una cita.