Los seguidores de Malena Costa se enfrentan por ella... ¿Debe salir una noche, debe ponerse ese vestido?...

Si hay algo de lo que puede presumir Malena Costa es de cuerpazo. Apenas un mes después de haber dado a luz, la modelo ya lucía una figura espectacular. Pero ahora, tras meses de publicaciones familiares, de sus niños, junto a su marido Mario Suárez y de sus entrenamientos, Malena nos ha sorprendido con una salida de chicas con la que ha subido la temperatura en Instagram.

La modelo lucía un vestido negro con aperturas en tripa y pecho de lo más sensual, conjuntado con una blazer blanca. Solo una prueba más de que gracias a su constancia y sus entrenamientos, Malena se encuentra completamente recuperada de su segundo embarazo. Y su acompañante para esta noche de chicas no es otra que su hermana.

Un estilismo que no ha dejando indiferente a sus followers en el que unos le han criticado de lo lindo y otros ha echado un lance a favor de la guapa modelo. Que si el vestido no era muy propio, que si es demasiado... Esto unido a las críticas por su salida habiendo sido mami tan pronto o por dedicar parte de su día a entrenar. Ha tenido comentarios negativos, pero no le han faltado admiradoras y admiradores que han querido sugerir que un padre también puede hacerse cargo de sus hijos y que estaba muy guapa.