El sector editorial señala los contenidos de pago como un valor al alza en la era de la posverdad

El sector editorial español ve en la concienciación acerca del peligro de las noticias falsas y la 'posverdad' una oportunidad para los contenidos e informaciones de pago a través de Internet, según las conclusiones de una mesa redonda celebrada este jueves durante la Feria Internacional del Libro 'Liber 17'.

Entre otros ejemplos, Lanzaco ha señalado los casos de 'The Washington Post' o 'The New York Times', que han comenzado a generar rentabilidad a través de las suscripciones 'online'. Además, el responsable de Wolter Kluwer ha señalado el éxito de este modelo en sectores como la edición de contenidos jurídicos, que cuentan con la "ventaja" de que son necesarios para la labor profesional de los usuarios.