Los zapatos preferidos de Olivia Palermo a tu alcance: su nueva colaboración con PrettyBallerinas

Olivia Palermo y PrettyBallerinas, Pretty Ballerinas y Olivia Palermo, combinación perfecta... Si piensas en un calzado cómodo, práctico y a la vez elegante, seguro que lo primero que se te viene a la mente es la típica bailarina de PrettyBallerinas y si estas deseando que sea el regalo de estas Navidades, estás de suerte porque Olivia Palermo ha colaborado en la última colección.

Más de 10 años han pasado desde que podemos lucir este zapato para llevar a la calle, desde que salió de las clases de ballet y 100 desde que la familia Mascaró creara las primeras. En 2005 la familia Mascaró lanzó la primera colección de PrettyBallerinas en Internet, fue tal el éxito que en 2007 abrieron su primera tienda en Londres. Este mismo año Olivia Palermo debutaba en la portada de New York Magazine como it girl del momento, título que ha conseguido mantener hasta la actualidad, ¿quién consigue resistirse a sus estilosos looks?

Pero esta coincidencia de fechas no se queda aquí, Olivia es fiel a PrettyBallerinas, porque se puede ser elegante sin unos tacones, simplemente con un calzado plano con detalles sofisticados y además ha elegido ocho modelos de la nueva colección de PrettyBallerinas.

La influencer tiene una premisa en su vida que invita a todo el mundo a llevar a cabo como reflexionaba con Elle: "hacer un esfuerzo por las mañanas y dedicar unos minutos a pensar en lo que va a ponerse para sentirse bien" o lo que es lo mismo "Todo el mundo debería pensar que ponerse cada día".

OLIVIA PALERMO, LA VIVA IMAGEN DEL JUEGO DE TEXTURAS, VOLÚMENES Y TEJIDOS LLEVA SU ESENCIA A PRETTYBALLERINAS

Ocho modelos que forman parte de esta colección cápsula Verano 2018 que representan a la perfección su estilo y que puedes tener desde este mes de diciembre... ¿tú mejor regalo para estas navidades? Los modelos se dividen en tres tipos de calzado, todos hechos y pensados para un estilo casual, para el día a día en la oficina o para la cita más especial un sábado noche, combinables de cualquier manera y que compiten con los high heels en los eventos más glamurosos.

Los modelos creado por Palermo son sin duda muy Olivia Palermo ya que ha llevado a cabo en esta colección algo que a ella le encanta hacer en su día a día, jugar con las texturas, volúmenes y mezclar tejidos.

Cuatro bailarinas con el modelo típico con forma tanto redondeada como puntiaguda: un par de color azul eléctrico combinado con un ancla dorada ideal para un look marinero en plena primavera las 'Ella electric sailor'; o si eres de estampados print como leopardo o zebra combinados con toques coloridos como un ribete rojo o borlones multicolores tuyas serán las 'Ella tutty futti tassel' o las 'Rosario leopard & red' y las eternas joyas como perlas o brillantes ('Ella diamonds and pearls')sobre un fondo negro para las citas más formales o sofisticadas del día o de la nuit.

Pero Olivia no se ha resistido a crear unas sneakers perfectas para PrettyBallerinas para usar de vuelta a casa del gym o para looks casuals o quitarle formalidad a un look más serio con un tejido calado negro sofisticado. Y tres mules destalonados, desde las auténticas babuchas de Marrakech en color verde agua con tachuelas doradas -'Ella aqua studded slide', pasando por la sensualidad y las transparencias con lunares en color negro 'Ella polka dot slide', hasta llegar a la auténtica selva con flores pintadas con acuarela 'Ella Bird of paradise on nude'.

Y como a la mujer de Johannes Huebl le encantan los bolsos ha seleccionado una serie de clutch y mini shoulder bags para el día a día. La reina de las tendencias nos deja ver que vamos a llevar gracias a ella... La temporada que viene primavera verano 2018 no puede faltar en tu armario, el 'Circle Clutch', la guapa italiana sabe que el animal print impone un plus a tu modelo del día y apuesta por un exquisito diseño redondo. toda una artista ha creado estos diseños en los mismos materiales que las bailarinas para jugar con los looks o romperlos en llamativos colores... Los 'Minis Shulder Bags' de Olivia Palermno van a ser de los más cotizados y entre ellos los 'Ella bird of paradise'.

Una colección que llega para conmemorar el siglo de la familia Mascaró, desde que comenzaron a comercializar las primeras bailarinas para las auténticas clases de ballet. Una celebración que viene de la mano de un personaje internacional tan importante en el contexto del lujo, la moda y la tendencias, como es Olivia Palermo a la cual le encanta sentirse cómoda con lo que lleva.