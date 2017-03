El póster de 'Los vigilantes de la playa' que no deja indiferente a nadie

No ha dejado indiferente a nadie. Porque la disposición con que se presentan los elementos de la imagen no ha sido casual... Y eso lo saben los diseñadores y lo saben los usuarios de las redes sociales que de inmediato se han lanzado a expresar su opinión al ver la publicación del póster desde el perfil oficial de 'Baywatch: Los vigilantes de la playa'.

It's a hard job, but there's a pair that can do it.

NEW trailer Wednesday! #BeBaywatch pic.twitter.com/vkjbZVZ0PX