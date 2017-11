El 70% de los periodistas usa las redes sociales como herramienta de trabajo y un 65% las ve más como canal de opinión

El 70% de los periodistas asegura utilizar las redes sociales como herramienta de trabajo habitual y un 65% las considera más como canal de opinión que de información, según la encuesta 'Periodistas y Redes sociales', de la Plataforma Janssen Observer, realizada a un centenar de periodistas de toda España.

Así, Elsa González ha indicado que el 62% de los encuestados afirma que en su medio no se distinguen redactores que hacen contenidos exclusivamente digitales o para el papel, la radio o la televisión. Además, ha apuntado que, de los canales más utilizados, Twitter es el preferido con casi el 88%, seguido de Facebook (85,7%), Linkedin (63,7%), YouTube (61,5%), Blogs (45,1%), Instagram (38,5%), Foros (13,4%), Flickr (6,6%) y Snapchat (3,3%).

En materia de hábitos, Granda ha detallado que los periodistas de entre 23 y 30 años utilizan mayoritariamente Facebook y YouTube; perciben las redes como canales válidos de información y no solo de opinión; no se marcan objetivos ni planes para su presencia en redes; afirman no necesitar formación; y las perciben como el futuro del periodismo.